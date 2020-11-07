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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ümraniyespor: 1 - Tuzlaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:53:56 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu (Dk. 86 Yusuf Emre Gültekin), Fernandes, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 73 Hüseyin Çolak), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 45+1 Muammer Denizhan Taşkan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Yohou, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya, Aosman (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Cajic (Dk. 53 Vedat Bora), Pucko (Dk. 53 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Rosario, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 18 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 22 Gökcan Kaya (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 90 Onur Ayık (Tuzlaspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

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