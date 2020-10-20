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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:39:47 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun Aktaş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), İrfan Akgün (Dk. 59 Burak Aydın), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Dodoo), Kone (Dk. 70 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Dk. 87 Orhan Ovacıklı), Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 75 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak (Dk. 75 Doğan Can Davas), Hüseyin Bak, Berat Satılmış, Landel, Del Valle (Dk. 87 Rahmi Anıl Başaran), Pote

Gol: Dk. 14 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Gönül, Dk. 41 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

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