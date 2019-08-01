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Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi.


Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin Afyonkarahisar’ı tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yaz döneminde adeta patlama yapan Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde, tesis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Göztepe, Eskişehir, Bursaspor, Denizli, Altay, Karşıyaka ve Buca gibi Türkiye’nin köklü kulüplerinin yanı sıra Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlarla birlikte 50’ye yakın kulüp yaz kampını Afyonkarahisar’da geçiriyor.


Bazı kulüplerin ikinci ve üçüncü kez yaz kampı için Afyonkarahisar’ı tercih ettiği öğrenilirken, bazı kulüplerin ise rezervasyon yaptırarak önümüzdeki günlerde şehirde kampa gireceği öğrenildi. Kamp yapan futbol takımlarının kulüp yöneticileri, teknik adamları ve oyuncuları, yaptıkları her açıklamada Afyonkarahisar’ınhazırlık kampı için son derece uygun bir il olduğunu dile getirerek başta spor tesisleri olmak üzere, konakladıkları otellerdeki hizmetlerden ve hava şartlarından son derece memnun olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
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