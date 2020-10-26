  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligin 6. haftası iki maçla tamamlandı - Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:12:40 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.


- Sonuçlar


Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2


- Puan durumu


Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımOGBMAYAVP
1AYTEMİZ ALANYASPOR65101521316
2FENERBAHÇE6420105514
3GALATASARAY631285310
4FATİH KARAGÜMRÜK62229728
5ÇAYKUR RİZESPOR62229818
6KASIMPAŞA62224318
7FRAPORT TAV ANTALYASPOR622268-28
8YENİ MALATYASPOR622269-38
9GÖZTEPE614110737
10BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR52127617
11MEDİPOL BAŞAKŞEHİR62137707
12BEŞİKTAŞ521289-17
13GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ614189-17
14DEMİR GRUP SİVASSPOR521256-17
15ATAKAŞ HATAYSPOR421136-37
16İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51315326
17HES KABLO KAYSERİSPOR520348-46
18TRABZONSPOR6123610-45
19YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-55
20GENÇLERBİRLİĞİ511336-34
21MKE ANKARAGÜCÜ401348-41


- 7. hafta


Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti
Dünya

Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye C..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay