Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligin 4. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.
Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1
Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2-FENERBAHÇE
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3-FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|4
|7
|4-GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|7
|5-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|6-FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|7
|7-ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8-GÖZTEPE
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|4
|6
|9-KASIMPAŞA
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|6
|10-HES KABLO KAYSERİSPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|3
|5
|12-TRABZONSPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13-DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14-GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15-BEŞİKTAŞ
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16-YENİ MALATYASPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17-GAZİANTEP FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18-ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|19-YUKATEL DENİZLİSPOR
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20-MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
- 5. hafta maçları
Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)