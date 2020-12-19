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Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:16:29 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim (Dk. 87 Kenan Özer), Mirallas (Dk. 87 Oğuz Ceylan), Vetrih (Dk. 76 Sousa), Dicko (Dk. 63 Kozulj), Muhammet Demir (Dk. 76 Felipe)

Fenerbahçe: Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare (Dk. 78 Caner Erkin), Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Thiam), Cisse (Dk. 65 Kemal Ademi)

Goller: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 Maxim (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Nazım Sangare, Dk. 59 Pelkas, Dk. 90 Kemal Ademi (Fenerbahçe), Dk. 54 Djilobodji, Dk. 67 Vetrih, Dk. 81 Sousa (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

47. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Thiam'ın pasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

53. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.

60. dakikada Novak'ın ceza sahasına ortasında altıpas üzerindeki Cisse'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Pelkas'ın uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti.

69. dakikada ceza sahasındaki Olkowski'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına ortasında Kemal Ademi, topu göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+5. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Kenan Özer, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-1

Gaziantep FK, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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