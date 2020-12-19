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Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:11:34 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+1 Safa Kınalı)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah (Dk. 72 Yasin Pehlivan), Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Skoda

Goller: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Ekuban (Penaltıdan), Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Donsah, Dk. 46 Tunay Torun, Dk. 56 Fernando, Dk. 77 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Skoda'nın dönerek düzgün vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

51. dakikada Nwakaeme'nin kafa ile ceza alanına indirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver'le mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, bu kez Trabzonspor lehine penaltı verdi. 53'üncü dakikada penaltıyı kullanan Ekuban, sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Marlon'un derinleme pasında, savunmanın arkasında altıpas içinde topu kontrol eden Djaniny, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada Marlon'un kullandığı sert ve düzgün serbest atışta, kaleci Gökhan Akkan, köşeye giden topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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