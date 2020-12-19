Futbol: Süper Lig
Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Bülent Cevahir, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 86 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Zeki Yavru), Adem Büyük (Dk. 76 Fofana), Umut Bulut (Dk. 90 Ahmet Ildiz)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi (Dk. 61 Hodzic), Tirpan, Aytaç Kara, Varga (Dk. 83 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf, Koita (Dk. 68 Carios)
Goller: Dk. 45+4 ve 56 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 90+3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 64 Acquah, Dk. 80 Olcay Şahan, Dk. 90+1 Topalli (Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
52. dakikada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu savunmanın arkasına sarkan Kubilay Kanatsızkuş'a indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından az farkla uzak direğinden yanından auta gitti.
54. dakikada ceza sahasına giren Adem Büyük, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.