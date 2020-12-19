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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:01:44 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Bülent Cevahir, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Koita

Gol: Dk. 45+4 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Chebake'nin sağ taraftan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Olcay Şahan, topu müsait durumda bulunan Adem Büyük'e gönderdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan kullandığı kornere iyi yükselen Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu, sağına uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

25. dakikada Hajradinovic'ın savunmanın arkasına pasına sağ çaprazından ceza sahasına giren Varga, kaleci Ertaç Özbir'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyona penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

39. dakikada Olcay Şahan'ın soldan kullandığı kornere iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üstünden auta çıktı.

45+4. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Olcay Şahan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda Atyaç Kara'nın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.




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