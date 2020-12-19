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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 0 - Atakaş Hatayspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:37:09 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 75 Nwobodo), Alpaslan Öztürk (Dk. 79 Mossoro), Titi, Burekovic, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 62 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 62 Brown Ideye), Guilherme (Dk. 62 Napoleoni), Cherif Ndiaye

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Akıntola (Dk. 71 Selim Ilgaz), Aabid, Traore (Dk. 81 Sackey), Ribeiro (Dk. 90+1 Abdurrahman Canlı), Boupendza, Mame Diouf

Gol: Dk. 59 Mame Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Billong, Dk. 89 Katranis (Atakaş Hatayspor), Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 64 Gassama, Dk. 77 Nwobodo (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

47. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Soner'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde Traore ile Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top Göztepeli savunmalı oyunculardan kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanan Mame Diouf, takımını 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda, kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında topla bir süre ilerleyen Boupendza'nın çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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