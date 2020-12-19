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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:35:40 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Burekovic, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Guilherme, Cherif Ndiaye

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Akıntola, Aabid, Traore, Ribeiro, Boupendza, Mame Diouf

Sarı kart: Dk. 23 Billong (Atakaş Hatayspor)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 13. haftasındaki Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

14. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Münir topu uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta ceza sahasındaki Alpaslan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Münir'in de dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mame Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım oyuncuları Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

Son oynadıkları Süper Lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde dörder değişiklik yapan takımlardan Göztepe'de cezalı Murat Paluli ile sakatlığı bulunan Berkan Emir, Atakaş Hatayspor'da ise cezalı Gökhan Karadeniz forma giyemedi.

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