Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Toşca, Kenan Özer, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir
Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 44 Kana Bıyık (Gaziantep FK)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.
Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.