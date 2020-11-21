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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:02:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Toşca, Kenan Özer, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir

Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 44 Kana Bıyık (Gaziantep FK)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.

Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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