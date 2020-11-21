Futbol: Süper Lig
Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Cisse
Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 Perotti (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.
19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.
31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.