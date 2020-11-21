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Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:32:40 -
Futbol: Süper Lig

Stad: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Chahechouhe (Dk. 75 Zeki Yıldırım), Sabo, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Kone (Dk. 90+3 Ninga)

Goller: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 86 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia, Dk 78. Ndao, Dk. 90 +2 Koray Altınay, 90+6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara, Dk. 82 Cofie, Dk. 84 Samassa (Demir Grup Sivasspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Fatih Karagümrüklü Ndao'nun ortasında müsait durumda topa kafayı vuran Fatih Kuruçuk, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

54. dakikada Balkovec'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

73. dakikada Yasin Öztekin'in orta sahadan defansın arakasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Gradel, şutunu çekti ancak Viviano meşin yuvarlağı yandan dışarı çeldi.

76. dakikada Sabo, Lichaj'ın sağdan ortasında topa röveşata ile vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

82. dakikada Mevlüt Erdinç, Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.


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