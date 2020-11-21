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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:26:42 -
Futbol: Süper Lig

Stad: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz, Chahechouhe, Sabo, Sobiech

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone

Gol: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara (Demir Grup Sivasspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasındaki Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.


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