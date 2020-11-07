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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:25:45 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz, Sidney Sam, Nuri Şahin, Fredy, Podolski, Orgill

Gol: Dk. 8 Koita (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan attığı pas sonucunda sol çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Hodzic'in şutunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

7. dakikada Aytaç'ın pasında yine ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hodzic, meşin yuvarlağı sağ çekip rakibini geçerek şutu çekti ancak top kalenin solunda dışarı gitti.

8. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleciyle karşı kaşıya kalan Koita, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi:1-0

41. dakikada Hadergjonaj ceza sahası içindeki Koita'ya yerden pasını gönderdi. Koita'nın vuramadığı topla arka tarafta buluşan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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