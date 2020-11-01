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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:00:04 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Mensah), Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Tetteh, Ahmed Ildız (Dk. 71 Fofana), Cueva (Dk. 85 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Lukoki)

Gol: Dk. 55 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 59 Ghezzal, Dk. 66 Atiba, Dk. 90+2 Larin (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın soldan altıpasa ortasına iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

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