Futbol: Süper Lig
Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Ahmed Ildız, Cueva, Kubilay Kanatsızkuş
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.
29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.