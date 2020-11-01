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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:56:46 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Ahmed Ildız, Cueva, Kubilay Kanatsızkuş


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

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