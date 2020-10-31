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Spor

Futbol: Süper Lig

Galatasaray: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:01:15 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Dk. 75 Donk), Saracchi (Dk. 56 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Ömer Bayram (Dk. 76 Feghouli), Etebo, Babel, Diagne (Dk. 56 Arda Turan)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 79 Voca), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse (Dk. 85 Berke Gürbüz), Lobjanidze (Dk. 79 Orkan Çınar), Emre Güral (Dk. 70 Adzic), Bolingi, Borven

Gol: Dk. 45+2 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Emre Güral, Dk. 45 Diousse, Dk. 68 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 90 Emre Taşdemir (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

57. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un büyük hatasında ceza sahası içinde topu alan Bolingi'nin uygun durumda vuruşunda top yandan auta çıktı.

58. dakikada Bolingi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda top ters kanattan auta gitti.

82. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki pasıyla sağdan son çizgiye inerek altıpasa sokulan Arda Turan, şut açısının darlığından dolayı pasını altıpas gerisindeki Feghouli'ye çıkardı. Kaleci Friedrich'i geçen topa Cezayirli futbolcunun uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak Atakan Çankaya'nın müdahalesiyle kornere gitti.

89. dakikada Feghouli'nin uzaktan vuruşunda kaleci Friedrich üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak topun sahibi oldu.

Galatasaray, müsabakayı ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

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