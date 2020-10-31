  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:27:21 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım, Motta, Sefa Yılmaz, Furman, İlker Karakaş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim, Morais, Mirallas, Muhammed Demir, Dicko

Gol: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 45 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.

44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu. Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
İzmir'de bir şiddetli deprem daha!
Gündem

İzmir'de bir şiddetli deprem daha!

İzmir'de 5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
İzmir'deki deprem sonrası korkunç iddia! 20 kişi mahsur kaldı
Gündem

İzmir'deki deprem sonrası korkunç iddia! 20 kişi mahsur kaldı

İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın a..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay