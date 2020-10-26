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Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:06:39 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 88 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 46 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Dk. 76 Felix), Yatabare, Kayode (Dk. 68 Kone)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Donsah (Dk. 78 Jovancic), Boldrin (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 68 Michalak), Remy

Goller: Dk. 3 Baiano, Dk. 90+1 Remy (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Moroziuk, Dk. 84 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Kone (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

58. dakikada Fajr'ın ceza yayı yakınından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

75. dakikada Fajr'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Jovancic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Remy, ceza sahasında şık bir çalımla Caner Osmanpaşa ve kaleci Samassa'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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