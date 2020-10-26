Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 88 Bergdich), Subotic, Mustafa Yumlu (Dk. 9 Oğuz Yılmaz) Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep Niyaz (Dk. 60 Aissati), Sagal (Dk. 60 Sacko), Varela, Rodallega
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Hutchinson, Larin, Aboubakar (Dk. 90 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan), Dk. 48 Larin (Beşiktaş), Dk. 76 Mesanovic, Dk. 90+4 Sacko (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 67 De Souza (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier, Dk. 58 Vida (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.
48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.
65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.
82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.
89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.
90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.