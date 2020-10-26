Futbol: Süper Lig
Demir Grup Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Donsah, Boldrin, Samudio, Remy
Gol: Dk. 3 Baiano (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 42 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.
3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.