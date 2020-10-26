Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Subotic, Mustafa Yumlu (Dk. 9 Oğuz Yılmaz) Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Varela, Rodallega
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Hutchinson, Larin, Aboubakar
Goller: Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.
Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.