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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:02:54 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Diagne

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 79 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 85 Luyindama (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.

61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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