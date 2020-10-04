Futbol: Süper Lig
Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton (Dk. 76 Ljajic), Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre (Dk. 76 Hasic), Atiba, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Mensah), Boyd (Dk. 64 Larin), Aboubakar (Dk. 64 Güven Yalçın)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Motta, Furman (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Berat Özdemir, Candeias, Stancu (Dk. 77 Sio)
Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 40 Rıdvan Yılmaz, Dk. 88 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 50 Polomat, Dk. 88 Sio (Gençlerbirliği)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
62. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Gençlerbirliği'nde Berak Özdemir'in şutu sonrası kaleye giden topu Montero çizgi üzerinde engelledi.
80. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ayite ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa dokunamadı.
83. dakikada Hasic'in soldan ortasında Güven Yalçın topa arka direkte kafayla vururken, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında De Souza topu kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından içeri gönderdiği topa arka direkte Hasic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada Beşiktaş savunmasını ikiye bir yakalayan Gençlerbirliği'nde Candeias sağdan ceza sahasına girerek topu Sio'ya çıkardı. Sio'nun ilk vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan dönerken pozisyonun devamında kaleciden sıyrılan Gençlerbirliği oyuncusu topu üstten auta attı.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.