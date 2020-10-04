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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 4 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:00:35 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Bareiro

Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa, Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Dos Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf

Gol: Dk. 18 Bakasetas, Dk. 23 Davidson, Dk. 34 Bareiro, Dk. 45+2 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Efecan Karaca, Dk. 38 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Rayane (Atakaş Hatayspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını Alanyaspor 4-0 önde tamamladı.

4. dakikada sol kanatta rakip oyuncudan kazandığı topu Bareiro, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

18. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası ortasına Davidson'dan önce Hatayspor defansı uzaklaştırmak istedi. Bakasetas, ceza sahası dışında önüne gelen topu, gelişine sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-0

23. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahası içinde Bareiro'ya çıkardı. Bareiro'nun arka direğe gönderdiği topu Davidson kaleye göndermek istedi. Kaleci Munir'in çıkardığı topu Davidson kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

34. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu ceza sahası içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topu Bareiro filelerle buluşturdu: 3-0

45+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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