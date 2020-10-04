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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:58:59 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre, Atiba, Dorukhan Toköz, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Furman, Sefa Yılmaz, Berat Özdemir, Candeias, Stancu

Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 40 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını başkent temsilcisi 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.

38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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