Futbol: Süper Lig
Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre, Atiba, Dorukhan Toköz, Boyd, Aboubakar
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Furman, Sefa Yılmaz, Berat Özdemir, Candeias, Stancu
Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 40 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını başkent temsilcisi 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.
38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.
Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.