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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:43:57 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano (Dk. 73 Bergdich), Recep Niyaz, Bakalorz (Dk. 73 Murawski), Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Cikalleshi), Shengelia (Dk. 61 Miya), Kravets (Dk. 70 Musa Çağıran)

Sarı kart: Dk. 90+1 Lopes (Yukatel Denizlispor)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor, 0-0 berabere kaldı.

55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

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