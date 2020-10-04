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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:36:42 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Kravets


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasındaki Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

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