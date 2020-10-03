Futbol: Süper Lig
Fenerbahçe: 2 - Fatih Karagümrük: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Valencia, Ozan Tufan (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 58 Sinan Gümüş), Samatta (Dk. 84 Cisse)
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 82 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Salibur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Ndao, Darri (Dk. 58 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 74 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 24 ve 68 Samatta (Fenerbahçe), Dk. 77 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 85 Lemos (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Salibur, 90+4 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
50. dakikada ceza sahası dışında müsait durumda topla buluşan Salibur'un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağda kısa paslar sonucunda boşa çıkan Sosa'nın altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
77. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 1'e indirdi. VAR sonucunda verilen penaltı vuruşunda Sabo topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Sabo, ceza sahası içinde Lemos'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti. 87. dakikada topun başına gelen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu çıkardı.
90+5. dakikada Alparslan Erdem'in etkili ortasına penaltı noktası gerisinde iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.