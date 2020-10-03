Futbol: Süper Lig
Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan Tufan, Thiam, Samatta
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
Gol: Dk. 24 Samatta (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.