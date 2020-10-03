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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:54:33 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan Tufan, Thiam, Samatta

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Gol: Dk. 24 Samatta (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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