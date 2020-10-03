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Spor

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:00:52 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere bitti.


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