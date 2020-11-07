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Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:04:13 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mucahid Albayrak, İbrahim Akdağ, Petrus Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç Nukan, Mihojevic, Burekovic, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ndiaye

Gol: Dk. 13 Ndiaye (Göztepe)


ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 8. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Öte yandan, müsabaka öncesi mavi-beyazlı futbolcular "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.


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