Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- 29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Medipol Başakşehir'in 1, Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftanın ardından sarı-kırmızılılar liderle puan farkını 3'e düşürdü22 Nisan 2019 Pazartesi 22:36
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.
İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1
MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2
- Puan durumu
Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|29
|18
|8
|3
|45
|16
|29
|62
|2.
|GALATASARAY
|29
|17
|8
|4
|62
|29
|33
|59
|3.
|BEŞİKTAŞ
|29
|16
|8
|5
|62
|38
|24
|56
|4.
|TRABZONSPOR
|29
|15
|7
|7
|52
|38
|14
|52
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|12
|5
|12
|31
|34
|-3
|41
|6.
|ANTALYASPOR
|29
|12
|5
|12
|33
|46
|-13
|41
|7.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|29
|9
|11
|9
|41
|41
|0
|38
|8.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|29
|10
|8
|11
|39
|39
|0
|38
|9.
|KASIMPAŞA
|29
|11
|5
|13
|47
|51
|-4
|38
|10.
|ATİKER KONYASPOR
|29
|8
|13
|8
|33
|33
|0
|37
|11.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|10
|6
|13
|30
|42
|-12
|36
|12.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|29
|9
|9
|11
|28
|40
|-12
|36
|13.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|9
|8
|12
|41
|45
|-4
|35
|14.
|FENERBAHÇE
|29
|7
|12
|10
|34
|40
|-6
|33
|15.
|BURSASPOR
|29
|5
|14
|10
|25
|34
|-9
|29
|16.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|6
|10
|13
|30
|38
|-8
|28
|17.
|GÖZTEPE
|29
|8
|3
|18
|26
|37
|-11
|27
|18.
|AKHİSARSPOR
|29
|6
|6
|17
|30
|48
|-18
|24
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
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