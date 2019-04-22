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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- 29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Medipol Başakşehir'in 1, Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftanın ardından sarı-kırmızılılar liderle puan farkını 3'e düşürdü

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.

İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.


- Sonuçlar


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2


- Puan durumu


Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR29 18 8 3 45 16 29 62
2. GALATASARAY29 17 8 4 62 29 33 59
3. BEŞİKTAŞ29 16 8 5 62 38 24 56
4. TRABZONSPOR29 15 7 7 52 38 14 52
5. AYTEMİZ ALANYASPOR29 12 5 12 31 34 -3 41
6. ANTALYASPOR29 12 5 12 33 46 -13 41
7. ÇAYKUR RİZESPOR29 9 11 9 41 41 0 38
8. EVKUR YENİ MALATYASPOR29 10 8 11 39 39 0 38
9. KASIMPAŞA29 11 5 13 47 51 -4 38
10. ATİKER KONYASPOR29 8 13 8 33 33 0 37
11. MKE ANKARAGÜCÜ29 10 6 13 30 42 -12 36
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR29 9 9 11 28 40 -12 36
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR29 9 8 12 41 45 -4 35
14. FENERBAHÇE29 7 12 10 34 40 -6 33
15. BURSASPOR29 5 14 10 25 34 -9 29
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR29 6 10 13 30 38 -8 28
17. GÖZTEPE29 8 3 18 26 37 -11 27
18. AKHİSARSPOR29 6 6 17 30 48 -18 24



- Gelecek haftanın programı


Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:36
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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