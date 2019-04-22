Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - 29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Medipol Başakşehir'in 1, Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftanın ardından sarı-kırmızılılar liderle puan farkını 3'e düşürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü. Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü. İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.

- Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1 Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

- Puan durumu

Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 18 8 3 45 16 29 62 2. GALATASARAY 29 17 8 4 62 29 33 59 3. BEŞİKTAŞ 29 16 8 5 62 38 24 56 4. TRABZONSPOR 29 15 7 7 52 38 14 52 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 5 12 31 34 -3 41 6. ANTALYASPOR 29 12 5 12 33 46 -13 41 7. ÇAYKUR RİZESPOR 29 9 11 9 41 41 0 38 8. EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 10 8 11 39 39 0 38 9. KASIMPAŞA 29 11 5 13 47 51 -4 38 10. ATİKER KONYASPOR 29 8 13 8 33 33 0 37 11. MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 6 13 30 42 -12 36 12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 29 9 9 11 28 40 -12 36 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 8 12 41 45 -4 35 14. FENERBAHÇE 29 7 12 10 34 40 -6 33 15. BURSASPOR 29 5 14 10 25 34 -9 29 16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 10 13 30 38 -8 28 17. GÖZTEPE 29 8 3 18 26 37 -11 27 18. AKHİSARSPOR 29 6 6 17 30 48 -18 24





- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde: 26 Nisan Cuma: 20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 27 Nisan Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 28 Nisan Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park) 29 Nisan Pazartesi: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya) 20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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