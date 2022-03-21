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Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 30. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 08:19:00 -
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 0-2

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Altay: 2-1

Gaziantep FK-Galatasaray: 3-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

31. hafta

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

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