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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Ndinga (Dk. 90 Kone), Douglas, Emre Kılınç (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel (Dk. 46 Necip Uysal), Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Kagawa (Dk. 68 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 31 Vida, Dk. 87 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 45 Diabate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Vida, Dk. 40 Medel, Dk. 90+5 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 40 Papp (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

61. dakikada Ljajic'in ceza yayı civarından yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

73. dakikada Burak Yılmaz'ın soldan ceza alanına ortasında Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Ljajic'in sağdan ceza alanına ortasında Sivasspor savunmasının uzaklaştırmadığı top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, gole izin vermedi.

82. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

87. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90+5. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza yayı civarından vuruşunda top kalecinin müdahalesinin ardından direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:08
  1. Beşiktaş
  2. Demir Grup Sivasspor
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  4. SÜPER LİG

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