Futbol: Spor Toto Süper Lig Demir Grup Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre Kılınç, Diabate Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz Goller: Dk. 31 Vida (Beşiktaş), Dk. 45 Diabate (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 33 Vida, Dk. 40 Medel (Beşiktaş), Dk. 40 Papp (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 9. dakika Rybalka'nın kaleyi karşından gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, top direğin üstünden farklı şekilde auta çıktı. 13. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale alanına düştü. Seken topu kafayla kaleye göndermek isteyen Mirin'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti. 22. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 25. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Hutchinson'un yakın mesafeden etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere çeldi. 31. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte bekleyen Mirin'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Gökhan Gönül'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Vida, topu filelere gönderdi: 0-1. 35. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 45. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Rybalka'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diabate, Medel ve Lens'ten kurtularak sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Diabate'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşunda Karius'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi. Öte yandan, ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına giderken tribünden sahaya yabancı madde atıldı. O bölgede Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın başını tutarak yerde kaldığı görüldü. Burak daha sonra ayağa kalkıp soyunma odasına gitti.

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