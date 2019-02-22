Futbol: Spor Toto Süper Lig - Çaykur Rizespor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike, Chahechouhe (Dk. 90+3 Nakoulma), Umar (Dk. 67 Saadane), Boldrin (Dk. 81 Samudio), Muric

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa Akbaş, Seth, Mina, Robin Yalçın (Dk. 3 Murat Yıldırım), Ahmet Ildiz (Dk. 67 Barış Alıcı), Donald, Aleksic, Erkan Kaş (Dk. 85 Bülent Cevahir), Guilherme, Eren Tozlu Goller: Dk. 27 Chahechouhe, Dk. 90+5 Muric, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Abarhoun, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor), Dk. 12 Aleksic, Dk. 32 Mina, Dk. 36 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

47. dakikada Erkan Kaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın tokatladığı top, Ahmet Ildiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bir yerden bekletmeden vuruşunda, Çaykur Rizespor defansında Abarhoun meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çelmeyi başardı. 53. dakikada Aleksic'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı. 55. dakikada Chahechouhe'nun ara pasında topla buluşan Boldrin'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 75. dakikada Mina'nın hatasından yararlanan Chahechouhe, ceza sahası içerisinde topu kazandıktan sonra vurdu fakat kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topla tekrar buluşan Chahechouhe'nin şutunda meşin yuvarlak bu kez kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 76. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti. 87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Mina sakatlandı. Teknik direktörü Erol Bulut, daha önce 3 oyuncu değişikliğini kullandığı için konuk ekip, kalan bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. 90+5. dakikada Saadane'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma'nun vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonu iyi takip eden Muric, dönen topu boş kaleye filelere gönderdi: 2-0 90+8. dakikada Azubuike ile verkaç yapan Nakoulma'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, top filelere gitti: 3-0 Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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