Futbol: Spor Toto Süper Lig - Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Çaykur Didi Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike, Chahechouhe, Umar, Boldrin, Muric Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa Akbaş, Seth, Mina, Robin Yalçın (Dk. 3 Murat Yıldırım), Ahmet Ildiz, Donald, Aleksic, Erkan Kaş, Guilherme, Eren Tozlu Gol: Dk. 27 Chahechouhe (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 8 Abarhoun (Çaykur Rizespor), Dk. 12 Aleksic, Dk. 32 Mina, Dk. 36 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 17. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra Ahmet Ildiz'in penaltı noktası üzerine yerden ortasında, boş pozisyonda Aleksic istediği gibi vuramayınca top üsten auta çıktı. 23. dakikada Muric'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Umar'ın bekletmeden vuruşunda, kaleye yönelen top rakip oyuncuya çarparak kornere gitti. 24. dakikada Çaykur Rizespor defansında Abarhoun'un uzalaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Ahmet Ildiz'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. 27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umar'ın soldan ceza yayı üzerine çıkardığı topu Boldrin yanında müsait durumda bulunan Chahechouhe'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 1-0 Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.



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