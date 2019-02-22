Futbol: Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak Cansız Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Foxi (Dk. 58 Furkan Çil), Otoo, Beleck Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel (Dk. 72 Mehmet Güven), Nazmi Candoğan (Dk. 85 Onur Ramazan Toprak), Cenk Güveç, Onurcan Güler (Dk. 46 Musa Araz), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu Goller: Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok), Dk. 58 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Dk. 36 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan Alkan, Dk. 90 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekipte Nizamettin Çalışkan, maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

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