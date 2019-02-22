Futbol: Spor Toto 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 3



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Mehmet Ali Akkor İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural (Dk. 68 Perovic), Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 37 Murat Duruer), Arif Morkaya, Onur Ergün, Bauque, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 63 Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz Hatayspor: Akın Alkan, Paluli, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Diallo (Dk. 85 Mirkan Aydın), Hamza Gür (Dk. 90+2 Yasin Güreler), Korkishko (Dk. 76 Selim Ilgaz) Goller: Dk. 12 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 26 Korkishko, Dk. 62 Hamza Gür (Hatayspor) Kırmızı kart: Dk. 78 Wellington (İstanbulspor) Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanda İstanbulspor'u 3-0 yendi. Mücadelenin 71. dakikasında Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muhammed Alperen Uysal, gole izin vermedi.



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