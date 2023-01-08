Futbol sahaları bunu da gördü! Yazıklar olsun...

TFF 3. Lig'in ikinci devresinin başlamasına kısa bir süre kala iki İzmir ekibi Karşıyaka ile Bergama Belediyespor düzenlenen hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30'ncu dakikasında saha bir anda karışırken, konuk ekip sahadan çekildi ve maç tatil edildi. İşte detaylar...

TFF 3'üncü Lig'de, ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren ekiplerden Karşıyaka ile Bergama Belediyespor, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği mücadele Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynandı. Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiği esnada mücadelede ortalık karıştı.

Ev sahibi Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası saha bir anda karıştı. Yaşanan bu gerginlik sonrası konuk ekip Bergama sahadan çekilirken, maç tatil edildi. Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.