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Futbol Okulu öğrencilerinden Adnan Polat'a ziyaret

Galatasaray Spor Kulubü'nün en eski 2. okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat'ı ziyaret etti

05 Eylül 2019 Perşembe 16:22
Futbol Okulu öğrencilerinden Adnan Polat'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulubü'nün en eski 2. okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat'ı ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Mardin Nusaybin’de başkanlığı döneminde açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileri ile buluştu.

Adnan Polat, Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi’nde ciddi rakiplerle yarışacağını belirterek, "Bütün dileğim, temennim, dualarım Galatasaray’ın başarılı olması yönünde. Galatasaray taraftarı da takıma çok büyük destek veriyor. Takımın aldığı sonuçlar ne olursa olsun desteğini eksik etmesinler. İnşallah yine kupaları biz kaldırırız." diye konuştu.


- "Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli"

Polat, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin şunları söyledi:

"Bence yanlış, Galatasaray’a çok zarar veren bir şey. Yargıtay’ın aldığı bu kararda yok kabul edilen bir şeyin tekrar etmenin bir anlamı yok. Zaten ibra konusu yasada mali ve idari ibra beraberdir. Dolayısıyla mali olarak ibra olan bir yönetimin idari ibrasızlık diye bir şey olmaması lazım. Çünkü yönetmelikler, kanun üstünde olamaz. Kanuna uyması lazım. Galatasaray’ın tüzüğünde ciddi değişiklikler yapmak lazım. Çünkü o tür zafiyetlerden yararlanan insanlar oluyor. O da kulübe, camiaya, tüm Galatasaray’a zarar veriyor. Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli. Ben şu anda Mustafa Cengiz başkanın yaptığını doğru buluyorum."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:22
  1. Adnan Polat

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