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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

4. Grup'ta 10. hafta maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:11:10 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Siirt İl Özel İdare-Bergama Belediyespor: 1-3

Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor: 2-3

Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 1-1

Adıyaman 1954-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2

Silivrispor-Modafen: 1-0

Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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