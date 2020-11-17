Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligde 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak
İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. gruplardaki 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde 10. haftanın programı şöyle:
- 1. Grup
19 Kasım Perşembe:
12.00 Payasspor-Artvin Hopaspor (Payas İlçe)
13.00 Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor (Belediye Derince Doğal Çim)
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Çankaya FK (Silivri)
13.00 Manisaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Bucaspor-Kızılcabölükpor (Yeni Buca)
13.00 1877 Alemdağspor-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)
13.00 Ofspor-Antalya Kemerspor (Stadı henüz belli değil)
13.00 Diyarbekirspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Diyarbakır)
- 2. Grup
19 Kasım Perşembe:
13.00 Tekirdağspor-Halide Edip Adıvarspor (Namık Kemal)
13.00 Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kemal Kaynaş)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İskenderun FK (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Yomraspor-Mardin Fosfatspor (Yomra İlçe)
13.00 Fethiyespor-Kahta 02 (Fethiye İlçe)
13.00 Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Nazilli İlçe)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970 (Darıca İlçe)
13.00 Yozgatspor 1959-Tokatspor (Yozgat Bozok)
- 3. Grup
19 Kasım Perşembe:
13.00 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)
13.00 Altındağspor-Cizrespor (Çubuk İlçe)
13.00 Erbaaspor-Elazığ Karakoçan FK (Erbaa İlçe)
13.00 Isparta 32-Gölcükspor (Isparta Atatürk)
13.00 Karşıyaka-Somaspor (İzmir Atatür)
13.00 Batman Petrolspor-Çarşambaspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 İçel İdmanyurdu-Arhavispor (Mersin)
Not: Osmaniyespor FK-Yalovaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- 4. Grup
Yarın:
13.00 Siirt İl Özel İdare-Bergama Belediyespor (Siirt Atatürk)
13.00 Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.00 Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Adıyaman 1954-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Silivrispor-Modafen (Silivri)
Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.