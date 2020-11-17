  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:22:33 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. gruplardaki 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ligde 10. haftanın programı şöyle:


- 1. Grup


19 Kasım Perşembe:

12.00 Payasspor-Artvin Hopaspor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor (Belediye Derince Doğal Çim)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Çankaya FK (Silivri)

13.00 Manisaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor-Kızılcabölükpor (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Ofspor-Antalya Kemerspor (Stadı henüz belli değil)

13.00 Diyarbekirspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Diyarbakır)


- 2. Grup


19 Kasım Perşembe:

13.00 Tekirdağspor-Halide Edip Adıvarspor (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İskenderun FK (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Mardin Fosfatspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Kahta 02 (Fethiye İlçe)

13.00 Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Nazilli İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970 (Darıca İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Tokatspor (Yozgat Bozok)


- 3. Grup


19 Kasım Perşembe:

13.00 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Cizrespor (Çubuk İlçe)

13.00 Erbaaspor-Elazığ Karakoçan FK (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Gölcükspor (Isparta Atatürk)

13.00 Karşıyaka-Somaspor (İzmir Atatür)

13.00 Batman Petrolspor-Çarşambaspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Arhavispor (Mersin)

Not: Osmaniyespor FK-Yalovaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- 4. Grup


Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdare-Bergama Belediyespor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Faruk Çelik)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Adıyaman 1954-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Silivrispor-Modafen (Silivri)

Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor...
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay