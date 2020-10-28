Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligde 6. hafta maçları başladı
İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 6. haftası oynanan maçlarla başladı.
Ligde 4. Grup'taki Bayrampaşa-Düzcespor karşılaşması yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Misli.com 3. Lig'de 3 grupta oynanan 10 maçın sonuçları şöyle:
- 1. Grup
Payasspor-Bucaspor 1928: 0-1
- 3. Grup
Altındağspor-Esenler Erokspor: 0-1
Osmaniyespor FK-Isparta 32 Spor: 1-2
- 4. Grup
Muğlaspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor: 1-0
Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor: 0-0
Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 0-0