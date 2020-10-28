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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 6. hafta maçları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:22:21 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 6. haftası oynanan maçlarla başladı.

Ligde 4. Grup'taki Bayrampaşa-Düzcespor karşılaşması yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Misli.com 3. Lig'de 3 grupta oynanan 10 maçın sonuçları şöyle:


- 1. Grup


Payasspor-Bucaspor 1928: 0-1


- 3. Grup

Altındağspor-Esenler Erokspor: 0-1

Osmaniyespor FK-Isparta 32 Spor: 1-2


- 4. Grup


Muğlaspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor: 1-0

Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor: 0-0

Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 0-0






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