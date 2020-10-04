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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:26:29 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Niğde Anadolu FK-Gümüşhanespor: 1-0

Ankara Demirspor-Hacettepe: 1-0

Sancaktepe FK-Uşakspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Zonguldak Kömürspor: 1-1

İnegölspor-Sarıyer: 1-1

Kocaelispor-Çorum FK: 3-0

Afjet Afyonspor-Manisa FK: 0-4

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

- Kırmızı Grup:

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bodrumspor: 2-0

Vanspor FK-Sivas Belediyespor: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Sakaryaspor: 1-1

Serik Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 4-1

Kardemir Karabükspor-Elazığspor: 1-3

Etimesgut Belediyespor-Mamak FK: 1-1

GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

Turgutluspor-Pendikspor: 2-1

Kırklarelispor-Pazarspor: 4-0

Eyüpspor-Karacabey Belediyespor: 0-2



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