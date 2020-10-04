Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Niğde Anadolu FK-Gümüşhanespor: 1-0
Ankara Demirspor-Hacettepe: 1-0
Sancaktepe FK-Uşakspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
İnegölspor-Sarıyer: 1-1
Kocaelispor-Çorum FK: 3-0
Afjet Afyonspor-Manisa FK: 0-4
Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
- Kırmızı Grup:
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bodrumspor: 2-0
Vanspor FK-Sivas Belediyespor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Sakaryaspor: 1-1
Serik Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 4-1
Kardemir Karabükspor-Elazığspor: 1-3
Etimesgut Belediyespor-Mamak FK: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Turgutluspor-Pendikspor: 2-1
Kırklarelispor-Pazarspor: 4-0
Eyüpspor-Karacabey Belediyespor: 0-2