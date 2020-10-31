Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Ligin 8. haftası, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı - Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.
Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.
Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|9
|17
|3
|UŞAKSPOR
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|6
|16
|4
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|12
|14
|5
|KOCAELİSPOR
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|1
|14
|6
|ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|8
|13
|7
|HEKİMOĞLU TRABZON
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|7
|12
|8
|SARIYER
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|6
|12
|9
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|-5
|12
|10
|AFJET AFYONSPOR
|7
|2
|3
|2
|7
|10
|-3
|9
|11
|ÇORUM FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|-2
|7
|12
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|13
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|-3
|6
|14
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|8
|1
|3
|4
|9
|13
|-4
|6
|15
|GÜMÜŞHANESPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|-6
|5
|16
|HACETTEPE
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|-7
|5
|17
|NİĞDE ANADOLU FK
|8
|1
|2
|5
|4
|16
|-12
|5
|18
|İNEGÖLSPOR
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|-7
|3
|19
|ŞANLIURFASPOR
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|-22
|1
- Kırmızı Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|EYÜPSPOR
|8
|6
|1
|1
|16
|8
|8
|19
|2
|TURGUTLUSPOR
|8
|6
|0
|2
|8
|8
|0
|18
|3
|SERİK BELEDİYESPOR
|8
|4
|3
|1
|12
|5
|7
|15
|4
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|2
|14
|5
|SAKARYASPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|4
|13
|6
|TARSUS İDMAN YURDU
|8
|3
|3
|2
|14
|11
|3
|12
|7
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|8
|3
|3
|2
|7
|4
|3
|12
|8
|VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|0
|12
|9
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|0
|11
|10
|MAMAK FK
|8
|3
|2
|3
|7
|10
|-3
|11
|11
|KIRKLARELİSPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|3
|4
|10
|12
|KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|8
|3
|1
|4
|8
|5
|3
|10
|13
|PENDİKSPOR
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|2
|10
|14
|ELAZIĞSPOR
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|-3
|10
|15
|PAZARSPOR
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|-5
|10
|16
|SİVAS BELEDİYESPOR
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|4
|9
|17
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|7
|3
|0
|4
|6
|8
|-2
|9
|18
|GMG KASTAMONUSPOR
|8
|1
|3
|4
|8
|15
|-7
|6
|19
|BODRUMSPOR
|8
|1
|2
|5
|9
|12
|-3
|5
|20
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|-17
|1