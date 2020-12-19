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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup'ta 2, Kırmızı Grup'ta 3 erteleme maçı oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:41:50 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup'ta oynanan 6. hafta erteleme maçında Sarıyer, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, 7. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, evinde Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda ise 2. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare'yi evinde 4-0 yendi. 9. hafta erteleme maçında Pazarspor konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, 13. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

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